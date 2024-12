Volta por Cima hoje (14): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (14) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena exige que Osmar devolva todo o dinheiro que roubou de sua família. Jão e Sidney convencem o policial a liberar o menino abordado. Cida ouve Tati falar com Miranda sobre Nando, e exige que a prima pare de dar produtos para o rapaz. Ana Lúcia conta para Edson que Jão será pai. Jayme descobre que a empresa está investigando a sabotagem do ônibus e avisa a Osmar. Edson parabeniza Neuza pelo neto. Cida alerta Madalena sobre Cacá querer usar a gravidez para separá-la de Jão. Cacá mostra o áudio de seu filho para Neuza, que fica emocionada. Jayme teme não conseguir sair do esquema de Violeta e Osmar. Neuza faz uma revelação para Jão.