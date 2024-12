Simaria sobe ao palco de Simone; irmãs dão selinho e cantam juntas

Simaria, 42, fez uma pequena participação em um show de Simone, 40, nesta sexta-feira (13), no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo.

O que aconteceu

Nos bastidores, Simaria assistia empolgada à apresentação da irmã. Em alguns dos flagras, ela aparece visivelmente emocionada.

A cantora subiu no palco, cantando novamente com a irmã após o fim da dupla. As duas formaram o duo até 2022, e encerraram a parceria profissional após 10 anos juntas.