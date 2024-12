'Senna' desaparece da Netflix e fãs questionam no X: 'Cadê? Sumiu'

A minissérie 'Senna', uma das mais assistidas do Netflix nos últimos dias, sumiu do catálogo da plataforma na manhã deste sábado.

Splash tenta contato com o streaming e aguarda pronunciamento. A matéria será atualizada.

O que aconteceu

Série desapareceu do Netflix nesta manhã. No X (antigo Twitter), diversos usuários reclamam que não conseguem encontrar a série no catálogo da plataforma —tanto no Brasil quanto em outros países.