Sem rivalidade: Luana e Larissa se encontram após Fazenda: 'Injustiçadas'

Dentro da Fazenda 16, especulou-se uma rivalidade entre as duas. Segundo Luana, Gizelly afirmou que Larissa não gostava da influenciadora.

Fora do reality, Luana chegou a revelar um "segredo" envolvendo o nome da amiga. "Que eu saiba, o segredo é o negócio de Larissa, que Larissa namorava com deputado e me perguntou, sem microfone, se eu tinha ficado com esse deputado na época que eu fui pra Noronha, e eu estava ficando com eu namorado", disse. "Falei que não, que não sabia quem era esse deputado e que não tinha ficado com ninguém. E ela [Gizelly] falou 'tem certeza? Por que Larissa falou que não gostava de você'".

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

LIVES