Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, tem alta após 20 dias internado

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, de apenas um mês de vida, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado (14). Ele estava internado desde o dia 25 de novembro.

O que aconteceu

No boletim da alta, o hospital confirmou que o bebê estava com um quadro de enterocolite— uma inflamação no intestino. Até então, os pais disseram que o diagnóstico ainda não estava fechado.

Ravi nasceu no dia 11 de novembro e, com menos de duas semanas de vida, foi internado na UTI. Os influenciadores não deram muitos detalhes do que acometia o filho, mas contaram que era uma doença grave.