Preta Gil retorna ao Brasil para ser operada neste domingo: 'Até logo NY'

Preta Gil, 50, retornou para o Brasil na noite de sexta-feira (13), para realizar uma nova cirurgia neste domingo (15). A cantora já tinha afirmado que o procedimento estava programado e é um passo "importantíssimo" em seu tratamento contra um câncer no intestino.

O que aconteceu

Preta Gil voltou ao Brasil. Na noite desta sexta-feira, a filha de Gilberto Gil postou no Instagram fotos dando tchau para Nova York e, depois, no aeroporto de Miami. Amanhã ela vai passar por uma cirurgia aqui no Brasil. Hoje, a cantora postou foto comendo cuscuz com amigos.

Cantora estava nos EUA a pedidos dos médicos. Nos últimos dias, ela já tinha falado aos seus seguidores sobre o motivo da sua viagem. "Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho."