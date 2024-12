Pablo Marçal chega de helicóptero ao SBT e diz: 'Primeiro dia de CLT'

Pablo Marçal, 37, compartilhou neste sábado (14), os bastidores da gravação de um programa no SBT.

O que aconteceu

O coach e ex-candidato a prefeitura de São Paulo publicou um vídeo com diversos registros do seu primeiro dia na emissora. "Primeiro dia de CLT aqui no SBT"

Nas imagens, Marçal aparece chegando de helicóptero na emissora e atendendo alguns fãs mirins. "Meu primeiro dia de trabalho no SBT. Olha a galerinha da novela aqui"