'Mufasa': elenco diz que dublar live-action foi como atuar em carne e osso

Kelvin Harrison Jr., que vive Taka, o meio-irmão de Mufasa, concorda com a colega e também exalta o diretor. "Felizmente, Barry é muito sensível e ama atores, então ele sabe o quanto uma espiada ocasional recarrega as nossas energias e permite que a nossa imaginação cresça e se conecte ao filme que estamos fazendo. Foi divertido, mas foi como fazer qualquer outro bom e velho filme."

Diretor da animação, Barry Jenkins é conhecido por trabalhos como "Moonlight: Sob a Luz do Luar", vencedor do Oscar 2017. Em conversa com Splash, o trio de "Mufasa" não poupou elogios a ele. Tiffany chegou a afirmar que tinha essa parceria como uma de suas metas profissionais. "Mas não imaginava que seria dessa forma", brincou ela por se tratar de uma animação.

Já Aaron Pierre, que cede sua imponente voz ao protagonista, retomou a parceria que já havia feito com Barry na minissérie "The Underground Railroad". "Também foi a minha primeira vez interpretando um personagem animado, e como Tiffany colocou tão eloquentemente, estava tudo na página, então era preciso apenas confiar no roteiro e no personagem que lhe é apresentado. Estávamos nas melhores mãos possíveis."

Pierre substituiu James Earl Jones, que deu voz ao personagem Mufasa em "Rei Leão", há exatos 30 anos. O ator, conhecido também por dar voz a Darth Vader na saga "Star Wars", morreu em setembro, aos 93 anos. Pierre lamentou não ter conseguido encontrar com seu antecessor. "Acredito que todos neste projeto se dedicaram para honrar os personagens e o filme, mas também para honrá-lo. Espero que tenhamos conseguido. Não há Mufasa sem James Earl Jones."