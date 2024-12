Mãe de ex-BBB relata tiroteio na Vivara de shopping de Manaus: 'Horrível'

Em outro registro, a mãe da ex-BBB contou que funcionários da loja levaram os clientes para um lugar seguro. "Estão levando a gente para uma sala. A Sofia tá nervosa, tá todo mundo nervoso. Tá tendo muito tiro, gente. Que horrível"

Jaque Nogueira, mãe da Isabelle Nogueira, estava no Manauara Shopping no momento que começou o tiroteio 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/12KNjxMFB0 -- Manaus Pop (@manaus_pop) December 14, 2024

Um homem foi preso em flagrante após a tentativa de assalto a joalheria. A assessoria de imprensa do Manauara Shopping afirma que a PM foi acionada e que "todas as providências cabíveis" para manter a segurança do local foram tomadas. Ainda conforme o estabelecimento, não houve feridos ou reféns, e o shopping será reaberto em breve.

Polícia busca outros envolvidos. Em nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirma que as polícias civil e militar fazem buscas para localizar os demais envolvidos no assalto.