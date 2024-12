Influenciadora Fernanda Britto tem quadro neurológico grave após AVC

Quem é Fernanda Britto?

Em 2022, Fernanda Britto contraiu covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, resolveu investir em uma carreira digital. Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente: ela conta com 1,1 milhão de seguidores na primeira e 1,7 milhão na segunda.

A influenciadora começou sua trajetória na área de etiqueta há quase 50 anos. Ela era responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio.