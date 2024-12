Ex de Camila Pitanga troca de nome: 'Muito demarcado no gênero masculino'

Angel Ferreira, 36, ex-namorado de Camila Pitanga, 47, explicou porque abandonou seu nome de registro, Igor Angelkorte.

O que aconteceu

O ator contou que começou a experimentar outros heterônimos. "Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta", contou em entrevista a Heloísa Tollipan.