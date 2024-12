De áudio vazado à repescagem descoberta: os piores erros da produção do BBB

A produção do BBB (Globo) também já cometeu algumas gafes ao longo das décadas do programa no ar. A seguir, relembre os maiores erros da produção.

De esquecimento à promessa descumprida no BBB 24

BBB 24: Boninho recuou sobre a brincadeira com o argentino Imagem: Reprodução/Globoplay

No BBB 24, as provas foram "as dores" da produção. Um erro de sistema interrompeu uma Prova do Líder. Além disso, em uma Prova do Anjo, a produção errou e teve que mudar suas próprias regras.