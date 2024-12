Sincerão com Flor e 'segredo': Os melhores momentos de Luana pós-eliminação

Luana comentou sobre seus aliados, rivais e polêmicas dentro da Fazenda 16 (Record) na madrugada desta sexta-feira (13), após sua eliminação. Confira os melhores momentos:

O que aconteceu

Em entrevista com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, Luana detonou Flor, enquanto estava ao lado dela. "Ela foi falsa, foi traíra, burra. Desculpa, mas foi. Juro, porque tem que ser muito burra. É não ser estratégica, não ler o jogo, não entender o que tá acontecendo. Albert te fez de trouxa, te usou. Eu tentei de falar. Nós duas estamos aqui por sua causa", disse.

Luana também respondeu qual era o "segredo" dela, tanto falado dentro da casa. "Que eu saiba, o segredo é o negócio de Larissa, que Larissa namorava com deputado e me perguntou, sem microfone, se eu tinha ficado com esse deputado na época que eu fui pra Noronha, e eu estava ficando com eu namorado", contou. "Falei que não, que não sabia quem era esse deputado e que não tinha ficado com ninguém. E ela [Gizelly] falou 'tem certeza? Por que Larissa falou que não gostava de você'".