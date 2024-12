Personagem importante morre após perder fortuna em 'Tieta'

Uma das mortes mais marcantes de "Tieta", reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, acontece em breve.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Quem morre em "Tieta" é Zé Esteves (Sebastião Vasconcelos), pai da protagonista (Betty Faria), de Perpétua (Joana Fomm) e Elisa (Tássia Camargo). O personagem é conhecido por ser carrancudo e avarento.