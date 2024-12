Edmilson tem virada inesperada e se torna um novo homem em 'Mania de Você'

Os próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo) prometem uma grande mudança na vida de Edmilson (Érico Brás).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A folga de Edmilson está prestes a acabar. Depois de passar noites dormindo no chão frio, enquanto vê Dhu (Ivy Souza) seguir com a vida ao lado de Walter (Bruno Quixote), o destino do pai de Lorena (Liza Del Dala) vai mudar.