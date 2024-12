Cantor do The Wanted descobre problema cardíaco após internação às pressas

Max George, 36, conhecido por ter integrado a banda The Wanted, descobriu um problema cardíaco após sentir um mal-estar e ser internado às pressas na última quarta-feira (11).

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, o cantor explicou que precisará ficar um tempo no hospital para realizar exames e avaliar a extensão de seu problema. "Ontem me senti muito mal e fui levado ao hospital. Infelizmente, depois de alguns exames, eles descobriram que tenho alguns problemas no coração. Tenho muito mais exames para determinar a extensão dos problemas e qual cirurgia precisarei para me recuperar".

Max ainda lamentou que terá que passar o Natal internado, mas agradeceu o carinho e demonstrou alívio de ter descoberto seu problema. "Embora isso seja um grande choque e, sem dúvida, um revés, é algo que vou enfrentar com todas as minhas forças! Eu me considero muito sortudo por isso ter sido descoberto quando foi".