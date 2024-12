'Tieta': após passagem de tempo, Perpétua 'mata' a protagonista

No capítulo de sexta-feira (13), da novela "Tieta" (Globo), Timóteo reclama das dívidas com Elisa. Aída conta ao marido que Perpétua queria lhe falar algo de Carol, mas que o padre não deixou. Ricardo sonha com Carol, Zuleika e outras mulheres. Em seguida, ajoelha no milho. Elisa some. Modesto vai à casa de Perpétua para saber o que ela ia falar, mas Timóteo os interrompe. Modesto fica esperando Perpétua e descobre a caixa que ela guarda no armário. Elisa, desnorteada, passa pelo circo onde Bafo de Bode dorme.

Todos se organizam para procurar Elisa. Carmosina e Milu confortam Tonha. Tonha encontra Elisa na praia. Elisa diz à mãe que não sabe por que faz essas coisas. Tonha a consola. Elisa volta para casa. Zé Esteves ameaça bater nela, mas Tonha a defende. Perpétua critica Tieta, mas Carmosina a defende. Elisa pede desculpas a Timóteo. Modesto propõe a Perpétua que ela não fale a Aída sobre Carol, e ele não contará a todos o que ela guarda na caixa.

Carmosina mostra a Ascânio que sua propaganda sobre Santana do Agreste saiu no jornal. Ele e os amigos ficam em êxtase. O cheque de Tieta não chega no dia certo. Perpétua briga com Carmosina, porque ela não a deixa ver as cartas que chegaram. Carmosina desconfia que algo aconteceu com Tieta. Elisa se arrepende de ter mentido para Tieta sobre a morte de seu filho. Todos na cidade falam sobre como Tieta era. Ricardo comenta que não conhece a tia.