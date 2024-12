Silicone, lipo, botox: namorada de Belo chama atenção com antes e depois

Quem é a modelo

Rayane e Belo estão se relacionando há mais de um ano, mas mantêm o caso discreto, segundo o colunista de Splash Lucas Pasin.

A jovem é modelo, empresária e atriz. Antes do pagodeiro, ela já foi apontada como affair de famosos como Saulo Pôncio e o ex-jogador Romário, além do rapper norte-americano Tyga.

Foi presa por estelionato em 2021. Ela foi denunciada pelo MP de Santa Catarina por colaborar com a quadrilha de seu então noivo, Alexandre Navarro Junior, especializada em aplicar golpes.

Usava a máquina de cartões de sua loja nos golpes. A quadrilha realizava o "golpe do motoboy", em que os criminosos ligavam para as vítimas, se passando por funcionários de bancos, e diziam ter identificado compras suspeitas no cartão de crédito. Em seguida, um motoboy ia à casa da pessoa buscar seu cartão.