Sheherazade detona Flor por falas na Fazenda: 'Mente compulsivamente'

Em seguida, a jornalista disse que "a dançarina Flor Fernandez mente compulsivamente" e que a fala sobre seu salário não era verdadeira. "Jamais falei sobre valores recebidos, pois além de achar indiscreto e inoportuno, como parte, sou proibida de revelar qualquer informação contratual", escreveu.

Jamais travei qualquer conversa, formal ou informalmente, com tal senhora, que nunca fez parte do meu círculo de relações. Rachel Sheherazade

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 12ª roça? Flor Antonio Chahestian/Record Gui Antonio Chahestian/Record Luana Antonio Chahestian/Record Sacha Antonio Chahestian/Record

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso