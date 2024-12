Saiba por onde anda a jovem que ficou famosa com o meme 'Luiza no Canadá'

O meme que a lançou à fama surgiu graças a uma frase de seu pai, o jornalista Gerardo Rabello, em um comercial imobiliário. "Fiz questão de reunir toda a minha família, menos a Luiza, que está no Canadá", declarou ele, no vídeo que viralizou. Luiza chegou a fazer publicidades por conta do sucesso do meme.

Luiza Rabello ao lado do marido, David Lira, e do filho de 2 anos, José Pedro Imagem: Reprodução/Instagram