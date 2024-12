Mania de Você hoje (12): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (12) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Luma pede que Mavi deixe Rudá e Viola em paz. Rodhes defende Luma para Viola. Mavi ordena que a estrada atravesse a comunidade. Michele elogia Daniel. Dhu e Fátima trocam confidências sobre o amor. Hugo se surpreende com atitude de Diana. Leidi afirma a Ísis e Sirlei que sabe o que fazer com Marlete. Mércia tenta fazer Mavi desistir de sua ideia. Viola tenta impedir os planos de Mavi.