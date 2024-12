'Mania de Você': confusão surpreendente agita casamento de Evelyn e Tomás

Durante a cerimônia, a polícia invade a casa e prende Marlete (Magda Gomes), que está foragida da Justiça. O espanto toma conta dos convidados, menos de Leidi, autora da denúncia.

Ísis (Mariana Ximenes) que está doida pra acabar com o relacionamento do filho, sugere adiar o casamento. Ao final, no entanto, Evelyn e Tomás acabam trocando alianças.

Marlete (Magda Gomes) é presa em 'Mania de Você' Imagem: Léo Rosário/Globo

