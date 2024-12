Homem afirma ser filho de Sérgio Reis; artista se prontifica a fazer DNA

Um homem de 40 anos, identificado como Rodrigo, alega ser filho não reconhecido do cantor Sérgio Reis, 84.

O que aconteceu

Nascido em Alta Floresta (MT), ele nunca conheceu a mãe biológica e foi adotado ainda bebê por outra mulher, que sempre fazia brincadeiras sobre Rodrigo ser filho de Sérgio. "Desde pequeno minha mãe fazia brincadeiras falando que eu era filho do Sérgio Reis. E eu, criança inocente, achava que era só brincadeira dela. Minha mãe era muito fã dele", relatou o rapaz ao programa de TV Balanço Geral (Record)

Após a morte de sua mãe adotiva, porém, um amigo de infância teria contado a Rodrigo que, de fato, o cantor é seu pai biológico. "Menos de 15 dias [depois do falecimento], estava conversando com um vizinho meu, a quem conheço desde a infância, e do nada ele falou que tinha um segredo para me contar: 'Seu pai é o Sérgio Reis. Sua mãe trabalhou na casa do Sérgio Reis e eles se relacionaram'."