'Garota do Momento': Zélia mata charada sobre segredo do passado de Juliano

No capítulo de sexta-feira (13), da novela "Garota do Momento" (Globo), Zélia investiga sobre o passado de Juliano. Beto inicia a sessão de fotos com Beatriz para a campanha.

Marlene apresenta para Juliano a sua criação para o novo sabonete da empresa. Juliano aprova o sabonete criado por Marlene. Zélia descobre o nome de Valéria em antigos papéis de Juliano.

Beto afirma a Bia que não reatará o namoro com ela. Jacira teme estar sendo sabotada no concurso. Teresa e Eugênia veem Coralina comentando sobre o concurso e constatam o sucesso do programa.