Sem apoio de IA, Galvão de 'Senna' passou mais de 7 dias gravando em cabine

As falas não são 100% fiéis ao que o Galvão disse nas transmissões, mas nos aproximamos bastante. [...] Durante a batida que causou a morte do Ayrton, seis pessoas da equipe choraram no estúdio emocionadas. Foi um sinal de que nos aproximamos da emoção no ponto certo.

Fazer um Galvão "extremamente caricato" seria motivo de piadas, na visão de Gabriel. "Se fosse para fazer uma imitação, chamariam o Marcelo Adnet, que é um gênio. Mas não era a proposta. Buscamos algo mais interpretativo e realista. A gente precisava manter uma sobriedade."

Gabriel foi além das narrações e da caracterização na série. Ator afirma ter se preocupado com a cadência nas falas do narrador, além de trazer a "mania" de gesticular o tempo inteiro com as mãos.

O mais engraçado é que muitas pessoas afirmaram ter a voz do Galvão na série, o que é uma mentira. Todas as narrações em português foram gravadas por mim. Minha voz é aguda, e eu trabalhei bastante para que ficasse mais grave. Se você fechar os olhos, vai parecer que é o Galvão em vários momentos. Além do efeito dos microfones antigos, a energia e a cadência da narração estão muito parecidas com as do Galvão.

Ayrton (Gabriel Leone) e Galvão Bueno (Gabriel Louchard) em "Senna" Imagem: Alan Roskyn/Netflix

Uma eterna reta final

Um encontro de três horas entre Gabriel e Galvão Bueno marcou a preparação do ator. Durante o papo, comunicador contou várias das histórias vividas ao lado do piloto, e se emocionou ao relembrar a morte do piloto em 1994. "Só se vira aí, está contigo", foi o conselho dado pelo narrador.