Amassos em dose dupla e sexo: os casais que movimentaram o edredom no BBB

Fred, que era do Desimpedidos, e Larissa também foram para debaixo das cobertas. Mais tarde, ela revelou que nada aconteceu.

Key Alves e Gustavo viveram intensamente um romance no reality. Eles movimentaram o edredom, falaram de sexo e até fizeram confissões inesperadas.

Ricardo Alface e Sarah Aline curtiram o edredom em dose dupla. Enquanto o brother foi para baixo das cobertas com Paula e Sarah, a sister foi trocou carícias com Ricardo e Gabriel Santana.

BBB 22

BBB 22: Natália e Eliezer balançam o edredom novamente Imagem: Reprodução/Globoplay

Hoje casado com a também ex-BBB Viih Tube, Eliezer se envolveu com duas pessoas no BBB 22. Ele movimentou o edredom com Maria e Natália.