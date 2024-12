Após brigar com Osmar, Violeta dá atestado de chifruda em 'Volta por Cima'

No capítulo de sexta-feira (12), da novela "Volta por Cima" (Globo), Violeta (Isabel Teixeira) leva um chifre de Osmar (Milhem Cortaz).

O que vai acontecer

Após mais uma discussão com a mulher, Osmar desabafa com Jayme (Juliano Cazarré). "Eu não sou casado com a Violeta. Eu tô com ela, mas nem penso em casar. Aliás, só pensei em casar uma vez na vida. E foi com a Joyce", diz ele.