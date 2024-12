Maraisa pega pesado na academia na madrugada e surpreende seguidores

Maraisa, 36, mostrou que está bastante focada na rotina fitness e treina até durante a madrugada.

O que aconteceu

Cantora compartilhou com os fãs um pouco de sua rotina de treinos na madrugada desta quarta-feira (11). Com um look fitness e acompanhada por um personal trainer, a sertaneja provou que para ela não tem horário ruim para malhar.

Maraisa focou nos membros inferiores. No treino compartilhado, a irmã de Maiara pegou pesado para fortalecer as pernas e os glúteos.