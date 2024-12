'Mania de Você': Dhu fica a um passo de descobrir o maior segredo de Robson

Dhu (Ivy Souza) deve ser a responsável por matar uma das grandes charadas de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Atuando como confeiteira no resort, Dhu vive um bom momento. Além do emprego, ela está se permitindo se entregar a uma nova relação, aceitando namorar com Wagner (Bruno Quixotte).