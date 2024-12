Maldades: as três próximas bombas que Bia explode em 'Garota do Momento'

Bia (Maisa) vai colocar as asinhas de fora para destilar suas maldades em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Bia vai bater o pé até conseguir um emprego na agência de Raimundo (Danton Mello). Enfim, contratada, ela se torna estagiária de Ronaldo (João Vitor Silva), porém, fica irritada com a posição.