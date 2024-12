Juliano Floss diz que João Guilherme 'mudou' ao namorar Bruna Marquezine

Juliano Floss, 20, apontou mudanças no comportamento de João Guilherme, 22, desde que o ator começou a namorar Bruna Marquezine, 29.

O que aconteceu

Floss postou vídeo de uma visita feita por João e mostrou o ator cozinhando. Na gravação, compartilhada nos stories de seu perfil no Instagram nesta terça-feira (10), o influenciador destacou que o ator adotou novos hábitos por causa do relacionamento com Marquezine.

Juliano explicou que o namorado de Marquezine passou a cozinhar. "O João vai fazer uma sobremesa de marshmallow, uma larica para nós. Agora, ele é cozinheiro. Entrou uma mulher na vida dele que deixou os olhos dele brilhando e ele nunca mais foi o mesmo. Agora, ele é um homem que cozinha".