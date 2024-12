Ex-mulher de 'Hulk Magrelo' acusa humorista de agressão: 'Não aguento mais'

Hulk Magrelo publicou um vídeo negando as agressões. "Eu vim aqui diretamente nas minhas redes sociais porque ficou um assunto muito chato que aconteceu há pouco tempo agora, né? Estão espalhando aí, falando que eu fiz, mas eu não fiz nada disso, eu tenho medida de resposta. Então eu quero deixar bem claro pra vocês que são meus fãs, que me conhecem, tem muita gente que me conhece", disse ele no Instagram.

Ele deu a própria versão do ocorrido, afirmando que houve uma discussão na qual Sharon o chutou e chamou a polícia. "Eu quero esclarecer o que aconteceu ontem. Ontem eu tive uma discussão com essa pessoa e aí essa pessoa chutou e começou a gritar e chamou a polícia pra mim."

Cheguei na delegacia, eu me esclareci com o delegado, ela também [...] E aí aconteceu isso. E aí eu fui liberado, ela também. E aí eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, quando eu já a vi, já tava anunciando que eu tinha agredido ela.

Assessoria de imprensa que representa ambos emitiu uma nota oficial repudiando a violência doméstica. "É inaceitável que homens utilizem da sua força física para coibir, maltratar, intimidar, diminuir e mostrar poder sobre as mulheres. Reafirmamos o nosso compromisso com a busca pela efetivação dos direitos das mulheres."

Comunicado também afirma que a equipe está apurando os fatos e tomará as medidas legais cabíveis. "Acrescentamos que estamos apurando todos os fatos ocorridos com nossos assessorados Sharon Alves e Hulk Magrelo, e iremos tomar as medidas legais, dentro da verdade e da lei."

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.