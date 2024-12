Como vou ser triste esse ano se... ? Famosos entram em trend de gratidão

Fred Bruno

O novo apresentador do Globo Esporte SP destacou a contratação pela Globo e momentos com a família. "Chegou aquela época do ano que a gente fica mais reflexivo, ainda mais com essa trend que me fez relembrar vários momentos desse ano."

Bianca Andrade

A influenciadora incluiu novos lançamentos de sua marca, terapia, contratos e a ida do filho à escola. "Quando uma mulher decide ter o melhor ano da sua vida, não tem pra ninguém."