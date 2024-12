Ex da mãe de Neymar, Tiago Ramos procura 'coroas' para gravar vídeo adulto

Há cerca de três semanas, ele confessou que teve vontade de tirar a própria vida e interrompeu as divulgações no Privacy. "Pessoal, tô com vontade de tirar minha vida. Eu sei que quem quer fazer isso não posta. Mas estou falando porque eu não consigo mais tentar provar nada: por favor, de coração. Orem por mim", disse.

<

Tem alguma coroa no privacy que vocês querem que eu tente gravar ? -- 𝑻𝑰𝑨𝑮𝑶 𝑹𝑨𝑴𝑶𝑺 👑 (@tiagoramosof) December 11, 2024

>