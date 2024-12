Elton John atualiza estado de saúde após revelar perda de visão: 'Nunca'

O músico havia revelado, em meados de dezembro, que ficou cego do olho direito após contrair uma infecção. "Infelizmente, perdi minha capacidade de enxergar no olho direito em julho deste ano, por causa de uma infecção que tive na França. ainda não consigo ir ao estúdio para gravar, porque não posso enxergar as letras [das canções]", contou ele na ocasião, ao mesmo Good Morning America.