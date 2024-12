De biquíni rosa, Yasmin Brunet exibe marquinha de sol e abdômen sarado

Yasmin Brunet, 36, renovou o bronze no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A modelo aproveitou o sol carioca para colocar a vitamina D em dia. A influenciadora elegeu em um biquíni barbiecore para o momento.

A ex-BBB publicou as fotos e vídeos em seu perfil do Instagram. Os fãs da empresária, logo, a encheram de elogios. "Sereias existem", disse uma; "Maravilhosa demais", escreveu outra; "Perfeita", se derreteu uma terceira.