Chega ao fim casamento de Franciele e Diego Grossi: 'Melhor para todos'

Embora chateados com o fim da união, os fãs têm apoiado Franciele nesta nova fase. "Sempre fomos muito sinceros com nosso público. Eles ficam tristes, claro. Mas torcem por nosso sucesso e nos apoiam no que for melhor para nós. Estou focada em mim, na minha saúde física e mental, focando no meu trabalho."