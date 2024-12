Gritaria e quase expulsão: tretas mais marcantes das últimas edições do BBB

Cancelamento dentro e fora do BBB 21

BBB 21: Karol Conká discute com Gilberto Imagem: Reprodução/ Globoplay

Karol Conká foi uma das participantes mais canceladas na história do programa. Com recorde de rejeição em seu Paredão, ela também se desentendeu com a casa.

Sua maior inimiga foi Juliette, que se tornou campeã da edição. Além de quase causar a desistência da favorita do público, a cantora foi acusada de abusar psicologicamente de Lucas Penteado, intimidar Gil do Vigor e ser agressiva com Carla Diaz.

Da treta ao Paredão histórico do BBB 20