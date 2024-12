Wagner Moura e Vladimir Brichta treinam luta juntos no Rio de Janeiro

Wagner Moura, 48, e Vladimir Brichta, 48, dividiram um momento juntos nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Os dois atores fizeram um treino de jiu-jítsu juntos. O momento foi compartilhado por Felipe Ricca, filho de Adriana Esteves e enteado de Brichta, nos stories do Instagram.

No registro, Wagner e Vladimir aparecem suados e com os trajes da luta. Amigos de longa data, eles aproveitaram a passagem do protagonista de "Narcos" (Netflix) pelo Brasil para treinar.