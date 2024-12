Sósia de Anitta desabafa após encontrar ex na cama com outro: 'Me humilhei'

Apoline Gameleira, 32, pronunciou-se sobre o vídeo viral em que aparece tentando agredir o ex-marido, Vítor Andrade, ao entrar em sua casa e encontrá-lo na cama com outro homem.

O que aconteceu

A humorista e influenciadora digital desabafou que perdeu a cabeça ao ver Vítor com outra pessoa, pois ele lhe deu esperanças de retomar o casamento. "Vivi cinco anos da minha vida com uma pessoa que eu fiz de tudo que poderia fazer. Pode ser horroroso para mim, feio ao mesmo tempo, mas fiz coisas que eu não faria. Fui, me humilhei, pedi pra voltar, e ele disse que um dia voltaria", afirmou, aos prantos, nos stories de seu Instagram.

Ela acrescentou que decidiu se separar de Vítor após descobrir uma traição dele. "Cancelei meu casamento porque havia sido traída. Fui lá [na casa do ex] e fiz o papel que para muita gente é considerado de louca. Mas muita gente tem que sentir na pele o que eu tô sentido. Não imaginam a dor que estou sentindo no meu coração."