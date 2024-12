'Senna' é série de língua não inglesa mais vista da Netflix em todo o mundo

"Senna" se tornou o produto de língua não inglesa mais visto da Netflix a nível mundial, entre os dias 2 e 8 de dezembro.

O que aconteceu

A atração estrelada por Gabriel Leone, 31, foi assistida por mais de 53 milhões de horas no referido intervalo. As informações são do portal Omelete.

A obra narra a trajetória pessoal e profissional do piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994). Explora desde seus inícios nas pistas de corrida até a morte trágica aos 34 anos, quando competia em Ímola.