SBT diz que renovou plano de Mingau; família afirma não ter sido comunicada

O SBT confirmou ter reestabelecido o plano de saúde de Rinaldo Oliveira do Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor. No entanto, desde esta segunda-feira (9), a família do músico diz que ainda não recebeu uma confirmação da emissora.

O que aconteceu

Splash apurou nesta segunda-feira (9) que o plano do músico, que fazia parte da banda do The Noite com Danilo Gentili, não foi renovado. A informação foi publicada inicialmente por Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O jornalista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, noticiou que as filhas de Silvio Santos ordenaram a renovação do plano. Segundo o colunista, a descontinuação teria acontecido por erro.