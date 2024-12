Sabrina Sato ficou abalada ao ver filha machucada: 'Chorei mais que ela'

Famílias de Sabrina Sato e Duda Nagle Imagem: Manu Scarpa

Duda Nagle, que estava com a filha na hora da queda do hoverboard, falou como reagiu: "O papel do pai é mais para estabilizar. Eu vi que ela estava com movimento no braço, a lesão não parecia ser tão séria. Mas nem quebrou o osso todo, quebrou só a pontinha. Então tudo leva a crer que de quatro a seis semanas vai estar tudo certo", garantiu.

O ator disse que antes tinha certeza que a filha já estava dominando o skate elétrico. Não dá para proteger demais, é muito tênue essa linha da proteção e da autonomia. A lição que fica é: o excesso de confiança é um perigo".

Sempre em busca de novos hobbies, Zoe foi quem escolheu praticar hoverboard. O espírito aventureiro, talvez, tenha vindo de Sabrina, que relembrou sua infância. "Eu era super sapeca, sempre tive vontade de quebrar algo, mas eu não quebrava. Eu caía de bicicleta, já me machuquei na ginástica olímpica?".

Foi com essa experiência que Sabrina Sato aconselhou a filha a levar esse momento com leveza. "Falei para ela 'Zoe, tem que ver pelo lado positivo. Você está com gesso, suas amigas vão poder assinar".