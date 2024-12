Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 11 a 21/12

Rudá percebe que Filipa está grávida. Marcel e Rodhes consolam Viola. Mércia tenta convencer Luma a esquecer Viola e Rudá. Rudá conta toda a sua história para Filipa, e descobre que foi Mavi quem a trouxe de Portugal. Nahum repreende Mavi e Mércia. Viola revela às amigas do abrigo que está decepcionada com Rudá. Mavi tenta convencer Filipa a se unir a ele contra Viola e Rudá. Fátima manda um bilhete para seu admirador secreto pelo entregador. Viola diz a Rodhes que ainda não está preparada para ver Rudá.

Quinta-feira, 19 de dezembro

Rudá se entristece diante do afastamento de Viola. Luma e Mércia voltam a morar com Mavi. Filipa tenta convencer Rudá a voltar com ela para Portugal. Diana e Hugo fazem as pazes. Ísis fica surpresa com o interesse de Sirlei por artes plásticas. Iarlei incentiva Gael a revelar a Fátima que é seu admirador secreto. Mavi observa pelas câmeras quando Viola vai ao encontro de Rudá e decide ir atrás da chef.

Sexta-feira, 20 de dezembro

Mavi leva Viola para o bunker, e Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Rodhes pede ajuda a Luma para encontrar Viola. Mavi dopa Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Luma consegue entrar no bunker de Mavi, e observa Viola delirando. Luma leva Filipa até Viola. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão. Mavi leva Dulce ao bunker para cuidar de Viola. Viola se depara com Filipa.

Sábado, 21 de dezembro