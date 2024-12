Prostituta ou ex-mulher: com quem Ascânio fica no final de 'Tieta'?

Ascânio (Reginaldo Faria) se divide entre dois amores durante a novela "Tieta" (Globo): sua ex-mulher Helena (Françoise Forton) e a jovem Leonora (Lídia Brondi).

O que vai acontecer

Nos próximos capítulos da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Ascânio começará a se envolver com Leonora. A jovem chega em Santana do Agreste ao lado de Tieta (Betty Faria).