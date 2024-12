Marcos Palmeira surgiu ao lado da filha, Júlia, em um clique raro publicado pela jovem.

O que aconteceu

De férias, o ator mostrou o seu lado paizão ao levar a filha de 17 anos no futebol. A menina é fruto do relacionamento de Marcos com a diretora Amora Mautner.

Na imagem o artista aparece no carro ao lado da herdeira. "Ele ainda me leva no futebol", escreveu ela na legenda.