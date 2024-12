João Vicente de Castro revela desejo de construir 'família bem careta'

João Vicente de Castro, 41, revelou o desejo de formar uma família no futuro.

O que aconteceu

O apresentador, que não tem filhos, contou que tem um "fetiche" em construir uma família. "Uma família do futuro, em um Natal do futuro e em um lugar isolado. [...] Eu tenho uma família muito desorganizada, minha família direta, então eu tenho fetiche de criar uma família... Não que eu faça muita coisa para que isso aconteça — e isso também por problemas gerados por essa família desorganizada, sem querer me eximir da culpa, que tenho também", disse ele durante o Papo de Segunda (GNT).

O artista ainda lembrou de um momento que viveu com uma antiga namorada. "Eu namorava com uma menina, há um ano, e teve um dia em que estava meio frio, pedimos uma comida, ela tinha uma cachorrinha... Senti um cheiro de família se criando ali. Isso me deu um nó na garganta!", comentou.