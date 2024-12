Globo de Ouro: confira como assistir aos filmes indicados à premiação

Conquista Cinematográfica e de Bilheteria

"Deadpool & Wolverine" - disponível no Disney +

"Divertida Mente 2" - disponível no Disney +

"Gladiador 2" - em cartaz nos cinemas

"Wicked" - em cartaz nos cinemas

"Beetlejuice Beetlejuice: Os Fantasmas Ainda Se Divertem" - disponível na Max

"Robô Selvagem" - disponível no Prime Video

"Twisters" - disponível na Max

"Alien: Romulus" - disponível no Disney +

Melhor Minissérie, Antologia ou Telefilme

"Monstros: Irmãos Menendez"- disponível na Netflix

"Bebê Rena" - disponível na Netflix

"Difamação" - disponível no Apple TV+

"Pinguim" - disponível na Max

"True Detective: Terra Noturna" - disponível na Max

"Ripley" - disponível na Netflix

Melhor Série de Comédia ou Musical

"Abbott Elementary"- disponível no Disney +

"O Urso" - disponível no Disney +

"The Gentlemen"- disponível na Max

"Hacks" - disponível na Max

"Ninguém Quer" - disponível na Netflix

"Only Murders in the Building" - disponível no Disney +