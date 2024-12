Flor define lado e abre o jogo com Luana: 'Vou me pôr na roça'

Flor abriu seu jogo para Luana e disse que não votará com ela na próxima roça da Fazenda 16 (Record), que será montada nesta terça-feira (10).

O que aconteceu

Na área externa, Flor disse para Luana que pedirá para os membros do "grupão" salvarem Luana antes dos demais peões do G4 —Yuri, Gui e Sacha. Luana, por sua vez, disse que iria para a roça "de qualquer jeito", a depender do poder do Lampião, que está com Vanessa.

Luana tentou descobrir em quem o Fazendeiro Gilson votaria, e disse que mandar Sacha para a berlinda seria "muita burrice". "Eu falei isso lá atrás. Na votação passada, eu falei isso. Gente, que besteira. Vocês estão criando um campeão. Ninguém gosta", concordou Flor.