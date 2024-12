Finalmente: advogado chega com atraso em 'Mania de Você' e revira 3 tramas

No capítulo desta terça-feira (10) de "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) descobre que Luma (Agatha Moreira) finalmente contratou um advogado.

Com anos de atraso, a decisão de Luma deve causar grandes reviravoltas na novela das nove.

Prejudicada por Mavi no passado, a chef de cozinha preferiu se vingar com as próprias mãos e acabou se enrolando em falcatruas desesperadas, até mesmo em conluio com o próprio vilão.